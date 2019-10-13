أثارت مجموعة من الكلاب الضالة التي استوطنت الفضاء المتاخم لعدد من الإدارات العمومية بولاية غليزان، مخاوف المترددين عليها، حيث يبحثون عن منفذ ”آمن” للوصول إلى مبتغاهم. والغريب أن هذا ”القطيع” من الكلاب الضالة يتجول بكل حرية بموقف السيارات أمام مداخل مديرية التربية، مديرية مسح الأراضي، مديرية السياحة ويعرّج نحو فضاء إدارة الصندوق الوطني للعمال غير الأجراء وإدارات أخرى. وتساءل عدد من الذين تملّكهم الخوف ”إن كان هذا حال فضاء إداري بوسط المدينة، فكيف هو حال باقي الأحياء؟”.