بعد مرور أكثر من خمسة أشهر على تنصيب لجنة الخدمات الاجتماعية لبلدية مداوروش في ولاية سوق أهراس، لا يزال أعضاء اللجنة المنتخبة من طرف أغلبية العمال، في انتظار توقيع رئيس البلدية على محضر التنصيب. بعض الأعضاء الذين استهجنوا تأخر رئيس البلدية في الإمضاء على المحضر، طالبوا بتحويل هذا المحضر لرئيس الدائرة للإمضاء عليه، وبالتالي الاستجابة السريعة لطلبات التكفل بعدد من الحالات المرضية والوضعيات الاجتماعية بعدما فوّت “المير” على عدد آخر الفرصة بعد ما أفرزتهم قرعة الاستفادة من العمرة.