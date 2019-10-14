يعكف مركب توسيالي للحديد والصلب ببطيوة ( شرق وهران)، على عملية شحن من أجل تصدير أنابيب النقل الكبرى لأول مرة بالجزائر وذلك نحو بلجيكا، حسبما علم أمس الأحد لدى مسؤولي هذه المؤسسة الخاضعة للقانون الجزائري.

ويتعلق الأمر بعملية تصدير 3 ألاف طن من أنابيب النقل الكبرى (أنابيب سبيرال) المصنوعة من الحديد والتي يمتد مجموع طولها إلى نحو 2.000 متر بقطر يتجاوز 1300 ملمتر وبغلاف سمكه 25 ملمتر، وفق ما تم تقديمه من شروحات من قبل مسؤولي المؤسسة على هامش عملية شحن الأنابيب.

وتقدر قيمة صفقة تصدير هذه البضاعة المصنوعة محليا نحو بلجيكا، بحوالي 3 مليون دولار حيث يتم طلبها في إطار تجسيد مشاريع انجاز الموانئ ومشاريع الري.

كما تتواصل عملية شحن البضاعة المعنية بهذه العملية على مستوى سفينة بميناء مستغانم، حيث انطلقت يوم الجمعة لتنتهي صبيحة يوم غد الثلاثاء، بينما يتم نقل هذه الأنابيب التي يتراوح طولها ما بين 24 و25 مترا بواسطة شاحنات من وحدة إنتاجها بمركب توسيالي إلى غاية الميناء.

وتجدر الإشارة، إلى أن مركب الحديد والصلب ببطيوة قد انطلق في إنتاج هذا النوع من الهياكل الحديدية منذ قرابة ثلاثة أشهر، حيث بلغ إنتاجها لحد الآن زهاء 5 ألاف طن من هذه الأنابيب، بينما تقدر الطاقة الإجمالية للوحدة المختصة في هذا النوع من المنتوج بحوالي 300 ألف طن سنويا.

وتأتي هذه الوحدة كتجسيد للشطر الثالث لهذا الاستثمار المجسد من قبل متعامل تركي حيث تتطلع هذه الوحدة إلى إنتاج 100 ألف طن من هذا الصنف من الأنابيب (سبيرال) خلال السنوات المقبلة، حيث تعتزم تطوير نشاطاتها التصديرية لاسيما من خلال مشاريع صفقات تصدير 10 عمليات، بمجموع 200 ألف طن والتي من المتوقع أن يتم تصديرها لبلدان عديدة مهتمة بكل من إفريقيا وأوروبا والولايات المتحدة الأمريكية.