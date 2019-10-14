شن معلمو الطور الابتدائي في عدد كبير من المؤسسات التربوية إضرابا عن العمل استجابة لنداء تم تداوله عبر الفايسبوك لمطالبة الوزارة الوصية بتجسيد وعودها.

توقف معلمون من الطور الابتدائي عن العمل استجابة لنداء تم تداوله على نطاق واسع عبر صفحات الفايسبوك وليس تلبية لنداء نقابات القطاع.

كما يقوم حاليا عدد من المضربين بتنظيم وقفة احتجاجية أمام ملحقة وزارة التربية بالعناصر في العاصمة للمطالبة بتجسيد وعود الوزارة وتطبيق مطالبهم المهنية المشروعة.

وكانت وزارة التربية أعلنت في وقت سابق عن فتح تحقيق في هذه النداءات التي وصفتها بـ "المشبوهة".