أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، أمس الأحد، على إثر عمليات متفرقة بباتنة، بسكرة وتمنراست، ستة عناصر دعم للجماعات الإرهابية، حسبما أورده اليوم الإثنين بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوقفت مفرزة أخرى للجيش، وعناصر الدرك الوطني، تاجر مخدرات بغليزان، حيث وجدت بحوزته 12 كيلوغراما من الكيف المعالج.

فيما ضبط حرس الحدود وعناصر الدرك الوطني 5306 قرص مهلوس و2730 وحدة من مختلف المشروبات. بالإضافة إلى 7500 علبة سجائر و2500 خرطوشة، بعين تموشنت، تبسة وأم البواقي.

وأضاف ذات البيان، أن مفارز للجيش الوطني الشعبي، أوقفت 68 شخصا بتمنراست وبرج باجي مختار ، وحجزت 114 مولدا كهربائيا و98 مطرقة ضغط وجهاز كشف عن المعادن و7 أكياس من خليط الحجارة وخام الذهب.بالإضافة إلى 600 غرام من مادة الديناميت ومعدات للتفجير.

فيما ضبط عناصر الدرك الوطني بعين ڤزام، 9 أطنان من المواد الغذائية و1.9 طن من مواد التنظيف الموجهة للتهريب، بالإضافة إلى حجز 16 مركبة رباعية الدفع،

من جهة أخرى، أنقذت وحدة لحرس السواحل 24 شخصا كانوا على متن قارب تقليدي الصنع على وشك الغرق، في وهران. فيما أحبطت وحدة أخرى محاولات هجرة غير شرعية لـ9 أشخاص آخرين بعنابة، كما تمّ توقيف 16 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بتيارت وتلمسان.