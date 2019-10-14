أصدرت المنظمة الوطنية للصحافيين الرياضيين، بيانا شجبت فيه الحملة التي تعرض لها أحد الصحفيين بعد اتهامه دون أي دليل بإهانة اللاعب الدولي هشام بوداوي.

وجاء في الوثيقة "تعرب المنظمة الوطنية للصحافيين الرياضيين الجزائريين عن أسفها وإدانتها الشديدين للحملة الجائرة والمسيئة التي استهدفت أحد الصحافيين الرياضيين الذي يشتبه به في الوقوف وراء الاعتداء اللفظي الذي استهدف لاعب المنتخب الوطني، هشام بوداوي".

وأضافت "تستغرب المنظمة البعد والحجم الذي أخذه هذا الحادث الذي وقع في المنطقة المختلطة لملعب تشاكر كما تعتبره تجاوزا لفظيا تدينه بشدة وأن من يقف وراءه ليس بأي حال هو الصحفي الذي تمت إدانته بغير وجه حق".

وقدمت المنظمة دعمها الكامل للزميل الصحفي الذي اتهم جورا عبر وسائط التواصل الاجتماعي كما أعربت عن مساندتها لهشام بوداوي.