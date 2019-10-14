أعلنت شركة المياه والتطهير "سيال"، اليوم الإثنين، عن انقطاع التزود بالماء الشروب على مستوى بعض بلديات العاصمة.

وأفاد بيان لمؤسسة "سيال"، أن سبب انقطاع المياه هو أشغال تهيئة القناة الرئيسية للإنتاج.

وأضاف البيان، أن تعليق إمدادات مياه الشرب ستكون على مستوى: بلدية حيدرة، بلدية بئرمرادرايس (سعيد حمدين حي الوئام، حي 170 سكن، حي 108 سكن وحي سيدي يحي)

وأشار ذات المصدر، أن انقطاع المياه الشروب سيكون بداية من اليوم على الساعة الواحدة بعد الزوال إلى غاية السادسة مساء.