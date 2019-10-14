اختير الدولي الجزائري، لاعب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، رياض محرز، كأحسن لاعب لشهر سبتمبر 2019، في عملية سبر الآراء الموجهة لعشاق الفريق، حسب ما أعلنه اليوم الإثنين النادي الذي ينشط في بطولة إنجلترا الممتازة .

وتحصل اللاعب الجزائري على 70 بالمائة من مجموع أصوات المشاركين في التصويت، لينال بذلك هذا اللقب لثاني مرّة منذ التحاقه بالفريق في صائفة 2018، قادما من نادي ليستر سيتي .

وحلّ اللاعب البلجيكي كيفين دوبرين في المركز الثاني، متقدما على الإسباني رودريغو صاحب المركز الثالث، في التصويت الذي عرف مشاركة أزيد من 10.000 مصوت، وهو الرقم الذي يعد قياسيا بالنسبة لهذه الجائزة، حسب ما أوضحه نفس المصدر .

ومعلوم، أن قائد "كتيبة" المنتخب الوطني الجزائري لكرة القدم، كان قد قدم مردودا رائعا مع فريقه في بداية هذا الموسم في منافستي البطولة الإنجليزية ورابطة الأبطال الأوروبية، من خلال تسجيله لأربعة أهداف وتقديمه لعشرة (10) تمريرات حاسمة.

وتجدر الإشارة، إلى أن رياض محرز متواجد حاليا مع المنتخب الوطني الجزائري لكرة القدم، الذي سيلعب يوم غد الثلاثاء مقابلة ودية تجمعه بمنتخب كولومبيا بملعب بيار موروا، بمدينة ليل الفرنسية.