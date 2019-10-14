كشف وزير الأشغال العمومية والنقل مصطفى كورابة اليوم الإثنين أن نظام الدفع لمستعملي الطريق السيار شرق-غرب سيدخل حيز التنفيذ في غضون سنة 2021.

وأوضح الوزير -خلال زيارته رفقة والي العاصمة عبد الخالق صيودة إلى بعض المشاريع المتعلقة بتوسعة خط مترو الجزائر- أن تطبيق هذا النظام سيكون فور الانتهاء الكلي من أشغال تنصيب محطات الدفع (سنة 2021) دون إعطاء توضيحات حول التسعيرة التي لم يحدد مبلغها بعد.

كما أوضح أن نسبة تقدم الأشغال بالنسبة للمحولات على مستوى الطريق السيار شرق-غرب في منطقة الوسط فقد بلغت 85 بالمئة في حين بلغت الأشغال نسبة 70 إلى 75 بالمائة بالنسبة لمحولات المنطقة الشرقية و الغربية .

من جهة أخرى كشف الوزير أن استلام آلة عملاقة من الجيل الأخير متخصصة في حفر الأنفاق من شأنها تسريع وتيرة الأشغال المتعلقة بتوسعة خط مترو الجزائر.

وأوضح الوزير أن اقتناء هذه الآلة الضخمة -التي تمتد على طول 104متر وقطر 10متر ومزودة بأخر التقنيات المعتمدة في مجال الحفر وضخ الخرسانة المسلحة - ستسمح بالحفر يوميا مسافة تتراوح ما بين 16 إلى 24 متر.

وتابع الوزير يقول أنه وبفضل هذا العتاد المتطور ستستمر أشغال توسعة المترو على خط الناحية الشرقية الممتد على طول 9.5 كلم باتجاه مطار الجزائر الدولي "بوتيرة جيدة" وبالتالي استلامه في الآجال المحددة أي مع نهاية 2023.

واستطرد كورابة " هذه الآلة الجديدة ستنطلق في الخدمة مع نهاية شهر أكتوبر الجاري في الشطر الممتد من واد السمار إلى مطار الجزائر بحيث تم تحديد آجال سنة واحدة للانتهاء من أشغال الحفر على هذا الخط.

وأضاف الوزير قائلا "اقتناء هذه الآلة يعتبر الأول من نوعه على مستوى القطر الوطني مشيرا انه و الى يومنا هذا لا يزال العمل بواسطة آلات حفر صغيرة بمعدل حفر يومي متواضع" .

لكن - يضيف الوزير - "اقتناء هذه الآلة من طرف المجمع العمومي المتخصص في الإنشاءات الكبرى "كوسيدار" سيعطي دفعا قويا لاستكمال المشاريع وتسليمها في أجالها المحددة".

وفي رده عن سؤال الصحافة حول توقف المصعد الهوائي بوزريعة- باب الوادي، طمأن الوزير أن هذا التوقف "مؤقت" بسبب أشغال الصيانة الدورية، مؤكدا انه "سيتم إعادة فتحه أمام المواطنين فور الانتهاء منها".