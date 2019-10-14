لقي شخص حتفه اليوم الاثنين بسيدي بلعباس بعد أن دهسه قطار لنقل المسافرين يربط بين ولايتي وهران وتلمسان, حسب ما علم لدى خلية الإعلام والاتصال لمصالح الحماية المدنية.

وأوضح ذات المصدر أنه تم نقل الضحية بعد أن دهسه قطار لنقل المسافرين على مستوى حي "سيدي الجيلالي" وسط مدينة سيدي بلعباس في حالة حرجة ليلفظ أنفاسه الأخيرة بمصلحة الاستعجالات الطبية للمستشفى الجامعي "عبد القادر حساني" لعاصمة الولاية.

و تم تحويل جثة الضحية البالغ من العمر 17 سنة إلى مصلحة حفظ الجثث بذات المؤسسة الصحية، كما أشير إليه.

وقد فتحت المصالح المعنية تحقيقا حول ظروف هذا الحادث.