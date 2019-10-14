يرتقب تساقط أمطار رعدية محليا صبيحة غد الثلاثاء في عدة ولايات بشرق الوطن, حسبما أعلنه الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية خاصة.

وستمس هذه الأمطار الرعدية كل من ولايات الجلفة وبرج بوعريريج وبجاية والمسيلة وقالمة وأم البواقي وباتنة وسوق أهراس وخنشلة وسطيف وميلة وقسنطينة.

وحسب ذات المصدر، فإن كمية الأمطار ستصل 40 مم طوال مدة صلاحية هذه النشرية الخاصة (الثلاثاء الثالثة صباحا إلى منتصف النهار)، مع تسجيل هبوب رياح مصحوبة برعود.