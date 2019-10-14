أعلن فريق تولوز اليوم الاثنين تعيين أنطوان كومبواري مدربا جديدا للفريق المتعثر في بطولة الدرجة الأولى الفرنسية لكرة القدم.

وسيحل كومبواري (55 عاما), مدرب باريس سان جيرمان السابق بين عامي 2009 و2011، محل لان كازانوفا الذي أنهى عقده بالتراضي الأسبوع الماضي.

ويقبع تولوز في المركز 18 في البطولة بعد أن جمع تسع نقاط من تسع مباريات.

وسيبدأ كومبواريي الذي درب أيضا لانس وستراسبورغ و ديجون في فرنسا، المهمة مع تولوز عندما يستضيف "ليل" يوم السبت المقبل .