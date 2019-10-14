تحدث اللاعب الدولي الجزائري هشام بوداوي عن حادثة الاعتداء اللفظي الذي تعرض له بالمنطقة المختلطة للصحفيين عقب نهاية مقابلة "الخضر" ضد الكونغو الديمقراطية الخميس الماضي.

وعلى هامش آخر حصة تدريبية أجراها "الخضر" اليوم الإثنين بمدينة ليل الفرنسية عشية مواجهة كولومبيا، أكد بوداوي أنه وضع تلك الحادثة في طي النسيان واضعا جل تركيزه على العمل أكثر للبرهنة على مستواه فوق الميدان.

وحسب خريج أكاديمية بارادو فإنه لم يتعرف على صاحب الاعتداء، إلا أنه أكد أنها كانت من طرف أحد الصحافيين المتواجدين في المنطقة المختلطة لملعب مصطفى تشاكر.