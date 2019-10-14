شرع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين اليوم الإثنين، في زيارة رسمية إلى المملكة العربية السعودية هي الأولى منذ 12 عاما.

والتقى العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، الرئيس الروسي في قصر اليمامة بالرياض، حيث عقد الطرفان جلسة مباحثات تناولت علاقات الصداقة بين البلدين، وسبل تعزيز وتطوير التعاون الثنائي في المجال النفطي، إضافة إلى بحث عدد من القضايا الدولية ذات الاهتمام، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).

وقال بوتين في كلمة أثناء الجلسة، بحسب الوكالة: "أنا على يقين أنه بدون مشاركة المملكة العربية السعودية يستحيل تأمين التنمية المستدامة لأي من مشاكل المنطقة"، معربا عن تمنياته أن تدفع زيارته الحالية للمملكة في تطوير وتعزيز العلاقات الروسية السعودية.

وأشار إلى زيارته السابقة للمملكة في عام 2007، وما تم خلالها من تشاور حول تطوير وتعزيز العلاقات بين البلدين، مؤكدا أن زيارة العاهل السعودي لروسيا عام 2017 أسهمت في ترسيخ العلاقات وزيادة التعاون والتبادل التجاري بين البلدين.

وأبدى ترحيبه بنجاحات عمل اللجنة المشتركة الحكومية وتأسيس المجلس الاقتصادي، بمشاركة عدد من كبار رجال الأعمال والوزراء من الجانبين، مشيدا بدور المملكة المهم في المصالح الاقتصادية في العالم. كما أكد الرئيس الروسي أهمية التنسيق مع السعودية من أجل أمن واستقرار المنطقة.

من جانبه، أعرب العاهل السعودي عن تقدير المملكة لدور روسيا الفاعل في المنطقة والعالم، وتطلعه للعمل مع الرئيس الروسي في كل ما من شأنه تحقيق الأمن والاستقرار والسلام، ومواجهة التطرف والإرهاب، وتعزيز النمو الاقتصادي.

وقال الملك: إن "ما سنعمل عليه من فرص استثمارية وتجارية مشتركة بين البلدين من خلال توقيع العديد من الاتفاقيات خصوصا في مجال الطاقة، سيكون له نتائج إيجابية كبيرة على مصالح بلدينا وشعبينا."

ويزور بوتين السعودية قبيل زيارة مماثلة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، غدا الثلاثاء، بحسب مساعد الرئيس الروسي, يوري أوشاكوف.

ووصف وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي, عادل الجبير، في وقت سابق اليوم، زيارة الرئيس الروسي للمملكة بـ"التاريخية"، مشيرا إلى أنها تأتي لتعزيز العلاقات بين البلدين. وتابع أن العلاقات بين البلدين شهدت تطورا ملحوظا خلال السنوات الأربع الماضية في مختلف المجالات، خصوصا بعد زيارة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز إلى روسيا في أكتوبر من عام 2017.