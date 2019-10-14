كشف نادي باريس سان جيرمان الفرنسي (الرابطة الأولى لكرة القدم) اليوم الإثنين أن نجمه البرازيلي نيمار داسيلفا سيغيب لأربعة أسابيع بسبب الإصابة التي تعرض إليها خلال المباراة الودية لمنتخب بلاده أمام نيجيريا (1-1).

وذكر النادي "الباريسي" أنه و وفق صورة الرنين المغناطيسي، يعاني اللاعب من إصابة عضلية على مستوى الفخذ الأيسر.

وتم تغيير نيمار أمس الأحد في الدقيقة 12 من المباراة التي جرت في سنغافورة، بعدما شعر بآلام في العضلة الخلفية، لم يستطع إكمال المباراة على إثرها.

من جهتها، ذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية، أن نيمار يعيش كابوسا حقيقيا مع الإصابات، حيث تضاف هذه الانتكاسة إلى قائمة طويلة من الإصابات منذ رحيله عن سانتوس وانضمامه لبرشلونة في عام 2013.

وأضافت أنه منذ رحيل نيمار عن سانتوس وتعاقده مع برشلونة قبل موسم (2013ـ 2014)، عانى البرازيلي من إجمالي 16 إصابة في 6 سنوات فقط.

ولفتت الصحيفة أن نيمار غاب لمدة أكثر من 500 يوما بسبب الإصابات التي لاحقته في برشلونة وباريس والمنتخب منذ عام 2013 وحتى يومنا هذا.