تم وضع مسؤول بالمديرية العامة لأملاك الدولة تحت الرقابة القضائية في قضية تحويل العقار الصناعي بمدينة البرواقية (شرق المدية)، حسبما أفاد به اليوم الإثنين بيان للنيابة العامة بمحكمة المدية.

كما تم الاستماع لمدير أملاك الدولة لولاية المدية المتابع قبلها في قضية مماثلة بالمدية والمتواجد رهن الحبس في قضية التحويل هذه حيث أصدر في حقه نفس الإجراء (إيداع الحبس)، استنادا للبيان.

وتم سماع هاذين المسؤولين وفقا لما أشار إليه المصدر في سياق التحقيق الأولي الذي أجرته أجهزة الشرطة القضائية لأمن الولاية عن التزوير واستخدام وثائق رسمية مزورة واستغلال النفوذ عن طريق طلب ميزة غير مستحقة و إساءة استغلال الوظيفة.

كما وضعت امرأة متورطة في هذه القضية تحت الرقابة القضائية بعد سماعها من قبل وكيل الجمهورية، يضيف البيان.