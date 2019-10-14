لم يتفق رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم خير الدين زطشي ونظيره الفرنسي نويل لوغريت حول قضية إقامة لقاء ودي بين المنتخبين في الجزائر.

وأصدرت "الفاف" بيانا حول اللقاء الذي جمع الطرفين اليوم الإثنين بباريس، تم خلاله مناقشة عدة مشاريع للتعاون بين البلدين في الأربع سنوات المقبلة، منها تنظيم دورة كروية لفئة أقل من 17 سنة في فرنسا بمشاركة الجزائر.

فيما يتعلق بتنظيم مقابلة ودية بين المنتخبين في الجزائر، كشف البيان أن الطرفين لم يتخذا أي قرار في هذا الشأن، حيث سيتم مناقشة الموضوع خلال زيارة رئيس الاتحادية الفرنسية إلى الجزائر في الثلاثي الأول من سنة 2020 بدعوة من رئيس "الفاف" خير الدين زطشي.