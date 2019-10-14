عيّنت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم ( الكاف) ثلاثي تحكيم من مالي، لإدارة مباراة المغرب- الجزائر، المقررة يوم السبت 19 أكتوبر على الساعة 20 :00، بالملعب البلدي بإقليم بركان، لحساب الدور الأخير(إياب) لتصفيات الطبعة السادسة لبطولة إفريقيا للاعبين المحليين- 2020 .

ويدير المباراة الحكم الرئيسي، محمادو كايتا بمساعدة مواطناه، نهوم بمبا وآدما صديقي بينما عين غاوسو كاني حكما رابعا.

وعينت الكاف أيضا الموريتاني ماسا ديارا محافظا للقاء.

وانتهي لقاء الذهاب بين منتخبي الجزائر و المغرب الذي جرى بملعب مصطفى تشاكر (البليدة) بالتعادل السلبي (0-0).

سيشارك البلد المتأهل من المواجهة المزدوجة بين المغرب و الجزائر في المرحلة النهائية للمنافسة الخاصة باللاعبين المحليين (شان) المقررة عام 2020 بالكاميرون .