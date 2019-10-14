نظمت الاثنين، اللجنة المحلية لامن مطار الشيخ العربي التبسي، تمرين لحالة طوارئ بالتنسيق مع مصالح امن تبسة بحضور اطارات ممثلة عن المفتشية الجهوية لشرطة الشرق قسنطينة و فوج الجمهرة والعمليات لقوات الشرطة.



وقد شارك في فعاليات هذا التمرين الافتراضي بالاضافة للجهة الامنية المختصة عناصر من الحماية المدنية والإطارات الطبية وشبه الطبية للمؤسسة الاستشفايية الدكتور عالية صالح، وتهدف المناورة الى ترقية مستويات التدخل في مثل هذه الحالات للعناصر الامنية الموكلة لها هذه المهام من بداية الاختطاف والتفاوض مع العصابة الارهابية وصولا الى تحرير الرهاين والقاء القبض على المتورطين وتقديمهم امام الجهة القضائيةالمختصة.

كما ركزت الحماية المدنية على تمرينات الاسعافات الاولية ونقل الرهاين للفحص الطبي الحاضر بعين المكان في توقيت قياسي واستنفار كل اجنحة الجراحة والعلاج بالمؤسسة الاستسفايية.



وركز المسرفون على تنفيذ التمارين الميداتية لفرقة قوسوب على تقويض العصابة المتورطة في حادثة الاستيلاء على طائرة واحتجاز رهائن التمارين بغرض الوقوف على جاهزية وفاعلية قوات الشرطة في الميدان خاصة فرقة الجمهرة للتعامل مع مثل هذه الحالات الاي تعد من اكبر الجرايم على مستوى المطارات العالمية.