انتزع المنتخب التركي، الإثنين، تعادلًا ثمينًا من مضيفه الفرنسي بهدف لكل منهما في الجولة الثامنة للمجموعة الثامنة من التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم (أورو 2020).

أضاع لاعبو الفريقين أكثر من فرصة للتسجيل طوال شوط المباراة الأول لينتهي بالتعادل السلبي.

واستمر مسلسل إهدار الهجمات خلال شوط المباراة الثاني إلى أن جاءت الدقيقة 72 لتشهد التقدم لفرنسا عبر أوليفيه جيرو.

ومع حلول الدقيقة 82 تمكن المنتخب التركي من إدراك التعادل عن طريق كان ايهان ليكتفي كل فريق بالحصول على نقطة.