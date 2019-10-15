لقي ما لا يقل عن 14 من رجال الشرطة مصرعهم امس الاثنين في كمين ببلدية أغيليلاي في ولاية ميتشواكاني غرب المكسيكي وفق ما أعلنته وزارة الأمن العام في هذه الولاية.

وأكدت الوزيرة المكلفة بالأمن العامي أولغا سانشيز كورديروي في حسابها على تويتر أن "14 شرطيا توفوا في الهجوم الذي وقع في مدينة غيليلا"ي في ميتشواكان.

ونددت السلطات بهذا الفصل الجديد من أعمال العنف في المنطقة المضطربة التي تنشط فيها عصابات إجرامية وتنظيمات الأمن الذاتي.

وكتب وزير الأمن الفدراليي في تغريدة بتويتري أن الحكومة "تدين الهجوم الذي أدى إلى مقتل 14 شرطيا في أغويليا في ولاية ميتشواكان. نحن على تواصل مع حكومة الولاية وسنضع كل مواردنا بتصرفها... للعثور على المسؤولين ومحاكمتهم".

وأفادت تقارير أوردتها وسائل إعلام محلية بأن الشرطة تلقت بلاغا توجهت على إثره إلى ضواحي المدينة صباح الإثنين حين فتح مسلحون على متن شاحنات رباعية الدفع النار على عناصرهاي قبل أن يضرموا النيران في عدد من سيارات الدورية.

وتشهد ولاية ميتشواكان منذ سنوات أعمال عنف تمارسها كارتيلات المخدرات وعصابات إجرامية وتنظيمات الأمن الذاتي. وعزت النيابة العامة في الولاية الحادث لحرب بين عصابات الاتجار بالمخدرات.