توفي الشرطي المتهم بارتكاب مجزرة ببلدية سيدي لحسن، بعد أن أطلق النار على نفسه في البيت الذي كان محاصرا فيه ببلدية الطابية.

واقتحمت القوات الخاصة التابعة للشرطة البيت فجر اليوم الثلاثاء، على مستوى المقر السكني الذي كان يأوي الجاني.

كانت عملية الاقتحام قد نفذت تحت إشراف ضباط سامون من وحدة العمليات الخاصة للشرطة "غوسب" التي أوفدت لعين المكان، للإشارة فإن المعني البالغ من العمر 52 سنة قتل بمسدسه أربعة أفراد من عائلة واحدة ويتعلق الأمر بطلقيته والديها وأختها.