أمطار رعدية ظهر اليوم على هذه الولايات

مجتمع
15 أكتوبر 2019 () - ك.ب
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تتوقع مصالح الأرصاد الجوية تساقط أمطار رعدية بعد ظهر اليوم الثلاثاء على الولايات الشمالية الشرقية.

وأوضحت ذات المصادر في نشرية خاصة أن الولايات المعنية هي:جيجل، سكيكدة، عنابة، الطارف وتبسة.

وكانت الأرصاد الجوية قد نبهت إلى استمرار تساقط  الأمطار رعدية  إلى غاية منتصف نهار اليوم الثلاثاء في 12 ولاية  وهي: الجلفة ، برج بوعريريج ، بجاية ، المسيلة ، ڤالمة ، أم البواقي، باتنة، سوق أهراس، خنشلة، سطيف، ميلة وقسنطينة.

وحسب ذات المصدر، فإن كمية الأمطار ستصل 25 ملم طوال مدة صلاحية هذه النشرية ، مع تسجيل هبوب رياح مصحوبة برعود.

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