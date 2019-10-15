تتوقع مصالح الأرصاد الجوية تساقط أمطار رعدية بعد ظهر اليوم الثلاثاء على الولايات الشمالية الشرقية.

وأوضحت ذات المصادر في نشرية خاصة أن الولايات المعنية هي:جيجل، سكيكدة، عنابة، الطارف وتبسة.

وكانت الأرصاد الجوية قد نبهت إلى استمرار تساقط الأمطار رعدية إلى غاية منتصف نهار اليوم الثلاثاء في 12 ولاية وهي: الجلفة ، برج بوعريريج ، بجاية ، المسيلة ، ڤالمة ، أم البواقي، باتنة، سوق أهراس، خنشلة، سطيف، ميلة وقسنطينة.

وحسب ذات المصدر، فإن كمية الأمطار ستصل 25 ملم طوال مدة صلاحية هذه النشرية ، مع تسجيل هبوب رياح مصحوبة برعود.