اتفقت مجموعة "ناتورجي إنرجي" الإسبانية والشركة العمومية للمحروقات "سوناطراك"، على شراء حصة صندوق مبادلة للاستثمار التابع لحكومة أبوظبي البالغة 42.09 بالمائة في خط أنابيب ميدغاز الذي ينقل الغاز الطبيعي من الجزائر إلى إسبانيا، حسبما أوردته وكالة "رويترز".

وتقدر الصفقة قيمة البنية التحتية عند 1.9 مليار أورو شاملة الديون.

وعقب إغلاق الصفقة، ستكون "سوناطراك" المساهم الرئيسي بحصة 51 بالمائة، بينما ستملك "ناتورجي" الحصة المتبقية البالغة 49 بالمائة.

وستدفع "ناتورجي" 445 مليون أورو لمبادلة مقابل حصة 34 بالمائة وستُجرى الصفقة من خلال كيان ذي غرض خاص.

وقالت الشركة الإسبانية، إنها قد تبيع حصة في هذا الكيان، والذي من المقرر تمويله بقرض يبلغ 260 مليون أورو، إلى شريك مالي.

وتتوقع "ناتورجي" إغلاق الصفقة بنهاية مارس 2020 وإن الحصة يجب أن تدفع أرباحا سنوية للمساهمين بأكثر من 130 مليون أورو.