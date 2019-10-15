* وصول المتظاهرين أمام جامعة بن يوسف بن خدة، الجامعة المركزية سابقا، مع استمرار توافد المشاركين دون تسجيل أي مناوشات مع مصالح الأمن.

الصورة: مصطفى بسطامي "الخبر"

* المسيرة تصل إلى ساحة الأمير عبد القادر مع تسجيل تزايد عدد المشاركين ولم يتم تسجيل لحد الآن أي عملية اعتقال.

الصورة: مصطفى بسطامي "الخبر"

* عكس الأسبوع الماضي، لم تمنع مصالح الأمن مسيرة الثلاثاء التي انطلقت من ساحة الشهداء وسط حضور شعبي كبير.

وسار الموكب في هدوء عبر المسار المعتاد من شارع باب عزون إلى العربي بن مهيدي أين يتواجد عند كتابة هذه الأسطر.

وكما سبق الذكر لم تحاول مصالح الأمن منع المسيرة كما لم يتم تسجيل اعتقالات بل اكتفت بسد كل الطرقات المؤدية إلى مقر المجلس الشعبي خوفا من تجدد الحصار الذي فرض منذ يومين احتجاجا على قانون المحروقات.