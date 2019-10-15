سّلم، أمس الإثنين، إرهابي نفسه للسلطات العسكرية بأدرار، ويتعلق الأمر بالمسمى "توجي عثمان" المكنى "أبو سفيان" الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2013، حسبما أورده اليوم الثلاثاء بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وفي سياق متصل، وتبعا للعملية التي نفذتها يوم أمس مفرزة للجيش الوطني الشعبي ببلدية ثنية الحد، ولاية تيسمسيلت، والتي مكنت من القضاء على إرهابي واسترجاع أسلحة نارية، تم تحديد هوية هذا المجرم، حيث يتعلق الأمر بالمدعو "ملال أعمر" المكنى "ولاء" الذي التحق بالجماعات الإجرامية سنة 2014.



من جهة أخرى، كشفت ودمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، إثر عملية بحث وتفتيش بالمدية، قنبلة تقليدية الصنع وستة مخابئ للإرهابيين تحوي أغراض مختلفة، فيما أوقفت مفارز أخرى وعناصر الدرك الوطني ثلاثة عناصر دعم للجماعات الإرهابية بكل من خنشلة وباتنة.



وضبط حرس الحدود خلال دورية تفتيش على الشريط الحدودي بتلمسان، 25 كيلوغراما من الكيف المعالج، في حين أحبط حرس السواحل محاولات هجرة غير شرعية لـ 09 أشخاص بكل من الغزوات والقالة.