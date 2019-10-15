تشهد عدد من الأحياء ببلدية الأربعاء شرق البليدة اليوم الثلاثاء تذبذبا في توزيع المياه الصالحة للشرب بسبب توقف محطة الضخ "باعوني"، حسب ما جاء في بيان لمؤسسة الجزائرية للمياه.

وأوضح نفس المصدر، أنه "نظرا لعطب على مستوى المضخة المذكورة تعرف اليوم أحياء وسط مدينة الأربعاء،11 ديسمبر، 8 ماي 1945 و 1270 مسكن و شريف يوسف تذبذبا في توزيع المياه الصالحة للشرب".

وأضاف المصدر، أن الأشغال جارية لتصليح العطب مشيرا إلى أن عملية استئناف توزيع المياه ستتم بصفة تدريجية بعد نهاية هذه الأخيرة.