أكد مصدر مسؤول بوزارة الدفاع السعودية بأنه إنفاذاً لتوجيهات ملك السعودية لكافة القوات العسكرية، وانطلاقاً من العلاقات التاريخية والشراكة الراسخة بين السعودية وأمريكا، تقرر استقبال تعزيزات إضافية للقوات والمعدات الدفاعية في إطار العمل المشترك بين المملكة والولايات المتحدة لصون الأمن الإقليمي ومواجهة أي محاولات تهدد الاستقرار في المنطقة، والاقتصاد العالمي.

وأضاف المصدر أن الولايات المتحدة تشارك حكومة المملكة الحرص على حفظ الأمن الإقليمي وترفض المساس به بأي شكل من الأشكال، وترى المملكة في الشراكة العسكرية مع الولايات المتحدة الأمريكية امتداداً تاريخياً للعلاقات الإستراتيجية والتوافق في الأهداف لضمان الأمن والسلم الدوليين.

وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قد أعلن، السبت، أن الولايات المتحدة الأمريكية سوف تواصل دعم المملكة العربية السعودية من أجل استعادة الردع ضد العدوان الإيراني، محذراً النظام من انهيار اقتصادي وشيك.

وكانت مصادر مطلعة لرويترز قالت، الجمعة، إن الولايات المتحدة تعتزم إرسال عدد كبير من الجنود الإضافيين إلى السعودية في أعقاب هجوم 14 سبتمبر على منشأتي النفط، الذي ألقت واشنطن والرياض مسؤوليته على إيران.