تم وضع رئيس بلدية عين الباردة بولاية عنابة تحت الرقابة القضائية بعد متابعته في قضايا تتعلق بالفساد، حسب ما علم اليوم الثلاثاء من مصدر قضائي .

وأوضح المصدرأن رئيس بلدية عين الباردة يخضع حاليا لتحقيق قضائي على مستوى محكمة عنابة وهو متابع بتهم " تبديد أموال عمومية و إعطاء امتيازات غير مبررة بالإضافة إلى سوء استغلال الوظيفة" .

و أضاف ذات المصدر بأن هذه القضية يمثل فيها سبعة متهمين آخرين من بينهم متعاملون اقتصاديون.