رئيس بلدية عين الباردة بعنابة تحت الرقابة القضائية

أخبار الوطن
15 أكتوبر 2019 () - واج/س.أ
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تم وضع رئيس بلدية عين الباردة بولاية عنابة  تحت الرقابة القضائية بعد متابعته في قضايا تتعلق بالفساد، حسب ما علم اليوم الثلاثاء من مصدر قضائي .

وأوضح المصدرأن رئيس بلدية عين الباردة يخضع حاليا لتحقيق قضائي على مستوى محكمة عنابة وهو متابع بتهم " تبديد أموال عمومية و إعطاء امتيازات غير  مبررة بالإضافة إلى سوء استغلال الوظيفة" .

و أضاف ذات المصدر بأن هذه القضية يمثل فيها سبعة متهمين آخرين من بينهم متعاملون اقتصاديون.

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