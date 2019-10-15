أكدت روسيا، اليوم الثلاثاء، أن الحكومتين السورية والتركية تخوضان حوارا ومحادثات مستمرة على وقع العملية التركية في شمال سوريا، وأنه سيتم منع وقوع "أي اشتباك بين الطرفين".

وقال المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا، ألكسندر لافرينتييف - في تصريح صحفي أدلى به، اليوم، من أبو ظبي، حسبما أوردت وسائل إعلام روسية - "أعتقد أن حدوث أي اشتباك بين الجانبين السوري والتركي ليس في مصلحة أحد وهو أمر غير مقبول، ولهذا السبب نحن بالطبع لن نسمح بذلك".

وأضاف:" يوجد حوار مستمر بين سوريا وتركيا والاتصالات جارية عبر قنوات وزارات الدفاع والخارجية والاستخبارات"، مشددا على أن بلاده لم تؤيد أبدا العملية العسكرية التي تشنها تركيا شمال شرق سوريا، على الرغم من التصريحات التي أدلى بها الجانب التركي.

وقال المبعوث الروسي: "نحن لا نؤيد هذه العملية التركية، وقد دعونا دائما تركيا إلى ممارسة ضبط النفس، واعتبرنا دائما أن تنفيذ أي عملية عسكرية في الأراضي السورية أمر غير مقبول"، مؤكدا ضرورة أن يكون أمن حدود سوريا مع تركيا مضمونا من خلال إدخال القوات الحكومية السورية إلى الأراضي الواقعة على طول المنطقة الحدودية بين البلدين.