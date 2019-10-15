بلغ عدد الجزائريين الذين زاروا تركيا خلال السنة الماضية 300 ألف سائح، حسبما أفاد اليوم الثلاثاء بالأغواط مستشار بسفارة تركيا بالجزائر مصطفى قارة.

وأوضح قارة في افتتاح أشغال الملتقى الدولي حول "السياسة العثمانية بين المجال البحري والصحراوي بالمنطقة المغاربية في العصر الحديث" الذي تحتضنه جامعة عمار ثليجي "أن عدد السياح الجزائريين شهد خلال السنوات الأخيرة تزايدا ملحوظا تماشيا مع العلاقات المتميزة التي تربط بين البلدين"، مشيرا أنه "سجل في 2016 توافد 215 ألف سائح جزائري إلى تركيا".

وفي إطار تسهيل عمليات إيداع طلبات التأشيرة التركية للجزائريين، كشف ذات المسؤول أنه سيتم"قريبا" فتح ستة مراكز جديدة لإيداع ملفات طلب التأشيرة التركية بالجزائر عبر عدد من ولايات الوطن من ضمنها ولايات من الجنوب.

وستضاف هذه المكاتب المرتقب فتحها إلى سبعة مراكز لدفع التأشيرة التركية متواجدة حاليا بالجزائر، وفق مصطفى قارة.

ومن جهة أخرى أكد المستشار بسفارة تركيا بالجزائر أن الاستثمار التركي في الجزائر يعرف تطورا "ملحوظا" من خلال تواجد حاليا 1.000 شركة تركية تنشط بالجزائر في مجالات متعددة.

وقد تجاوز حجم الاستثمار التجاري التركي بالجزائر ثلاثة مليارات دولار كما أكد قارة، مشيرا في ذات السياق "أن تركيا تسعى لتطوير العلاقات التجارية بين البلدين بما يخدم مصلحتهما المشتركة تماشيا مع العلاقات التاريخية التي تربط بينهما".