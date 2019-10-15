خضع المدافع الدولي الجزائري للترجي الرياضي عبد القادر بدران، الذي تعافى من إصابته، لتدريب خصوصي تحت إشراف المحضر البدني صبري بوعزيزي، حسب ما أورده اليوم الثلاثاء حامل اللقب الإفريقي للأندية.

واستفاد اللاعب الجزائري (27 سنة) الذي تعرض لإصابة على مستوى الكعب أمام نادي النجمة اللبناني في منافسة الكأس العربية من راحة مدتها 10 أيام قبل عودته لصفوف الترجي التونسي.

وكانت هذه الإصابة قد فوتت الفرضة على بدران لحضور تربص المنتخب الجزائري الأخير وبالتالي اللقائين الوديين أمام جمهورية الكونغو الديمقراطية (1-1) وكولومبيا مساء اليوم (الثلاثاء) حيث كان متواجدا في القائمة الموسعة التي ضبطها الناخب الوطني، جمال بلماضي.

وكان بدران قد التحق في الصائفة الماضية بالترجي التونسي بعقد لمدة 3 سنوات قادما إليه من وفاق سطيف. كما تسوقت التشكيلة التونسية في المركاتو الصيفي بالجزائر حيث استقدمت أيضا الياس شتي (شبيبة القبائل) وعبد الرؤوف بن غيث (نادي بارادو) والطيب مزياني (نادي بارادو) وبلال بن صاحة (دفاع تاجنانت).

في المقابل عرف نادي العاصمة التونسية مغادرة الجناح الدولي الجزائري يوسف بلايلي الذي التحق بأهلي جدة السعودي.