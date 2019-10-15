قالت صحيفة ”جيروزاليم بوست” الإسرائيلية إن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سحب جنوده من شرق سوريا بدد عمل واشنطن خلال 6 سنوات، تاركا مستقبلها وهوية من سيفوز بها في مهب الريح. وتساءلت الصحيفة فيما إذا كان ترامب قد اتخذ قراره خلال اتصاله الأخير مع نظيره التركي، رجب طيب أردوغان، وألمحت إلى أن الجيش الأمريكي فوجئ بالخطوة وباستبعاده من دائرة صنع القرار في البيت الأبيض. وأشارت ”جيروزاليم بوست” إلى أن ”محاولة وزارة الدفاع الأمريكية بناء الثقة مع الأتراك فشلت” .وأوردت الصحيفة أن البيت الأبيض ”لم يكن يعلم أن 110 ألف مقاتل كردي دربهم الأمريكيون تم الزج بهم في حالة من الفوضى، حيث كان الجيش الأمريكي، وهو يهم بمغادرة مواقعه، يشاهدهم وهم يقتلون”.