في المناسبات الضخمة والولائم الرسمية للعائلة المالكة البريطانية التي يحضرها أكثر الشخصيات نفوذا في العالم، بما في ذلك الرؤساء وكبار الوزراء والملوك، فإن الأمن يمثل تحديا لوجستيا كبيرا وهاما للغاية، حيث يمضي المضيفون وطواقم العمل شهورا في التخطيط لكل التفاصيل. ويُنظر بعناية في قائمة الضيوف وقائمة الطعام والديكور والخطابات التي ستلقى خلال تلك المناسبات، حسب صحيفة ”ميرور”، للتأكد من أن كل شيء سيسير على ما يرام. ولضمان الحفاظ على أمان الملكة أثناء ولائم العشاء، توصل الموظفون، على مر السنين، إلى عدد من الحيل الصغيرة، بما في ذلك واحدة للتأكد من أنه لا يمكن لأحد أن يسمم الملكة بوضع السم في طعامها في المطبخ. وكشفت المراسلة الملكية، إيميلي أندروز، خلال برنامج ”أسرار المطبخ الملكي” الذي بثته القناة الخامسة البريطانية، أنه: ”بعد وضع كل الأطعمة الجاهزة في الأطباق، يختار أحد الخدم عشوائيا الطبق الذي سيتم تقديمه إلى صاحبة الجلالة”، وأضافت: ”إذا أراد أحدهم أن يسمم الملكة فعليه أن يسمم المجموعة بأكملها”. وذكرت إيميلي أندروز أن روتين الملكة المسائي يختلف تماما عما هو عليه في المناسبات التي تستضيف شخصيات مهمة من جميع أنحاء العالم.