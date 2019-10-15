كشفت غوغل عن هاتفيم ذكيين جديدين من نوع بيكسل مزودين بكاميرات أعلى جودة ومستشعر راداري ومساعد افتراضي أسرع يوم الثلاثاء، لكنها لم تقدم ما يكفي لتمييز الأجهزة عن منافسيها.



تصدر الهاتف بيكسل 4، الذي يأتي في حجمين، مناسبة إعلامية في نيويورك أعلنت غوغل خلالها عن أول حاسوب محمول لها بسعر متوسط وأول سماعات أذن لاسلكية وتحديثات لجهازها لتوجيه الشبكة اللاسلكية الذي نال إشادة في المراجعات ومكبر صوت ذكي في حجم شطيرة البرجر.

اقتحمت غوغل مجال الأجهزة قبل حوالي أربع سنوات، مراهنة على تزويد منتجاتها بقدرات الذكاء الصناعي على نحو أسرع وأفضل من المنافسين وعلى أن المستهلكين سيرغبون في مثل تلك المزايا. لكن تلك الاستراتيجية أفرزت نتائج متباينة حتى الآن.

فأجهزتها مخفضة السعر تتصدر المبيعات، لكنها أبعد ما تكون عن توجيه دفة الأرباح. أما الأجهزة الأعلى سعرا، مثل الهاتف بيكسل، فقد اكتسبت قوة دفع محدودة قياسا إلى منتجات رواد الصناعة مثل سامسونج إلكترونيكس وأبل بسبب تسويقها المحدود. وعلاوة على ذلك، فإن المستهلكين أصبحوا يحتفظون بأجهزتهم لفترات أطول الآن.

وقال موريس كلاين، محلل الأجهزة في كَونتربوينت لأبحاث سوق التكنولوجيا، إن الناس ”بدأوا يبحثون عن خيارات أرخص للهواتف الذكية بدلا من شراء هاتف متميز في الفئة الفائقة سعره (يزيد على) 800 دولار،“ مضيفا أن هذا صب في صالح الهاتف بيكسل 3ايه الذي طُرح في مايو أيار بسعر يبدأ من 399 دولارا.

رفع الهاتف بيكسل 3ايه مبيعات غوغل من الهواتف الذكية إلى 4.1 مليون جهاز في النصف الأول من 2019، مقارنة مع 4.7 مليون للعام 2018 بأكمله، حسبما ذكرته آي.دي.اس لأبحاث سوق التكنولوجيا. لكن حصة غوغل من شحنات الهواتف الذكية للربع الثاني من العام تظل دون الواحد بالمئة، وفقا لشركة الأبحاث ذاتها.

يبدأ الجيل الرابع من بيكسل بسعر 799 دولارا للشاشة حجم 5.7 بوصة و899 دولارا للشاشة حجم 6.3 بوصة، وللمرة الأولى تبيع المنتج جميع شركات اتصالات الهاتف المحمول الأربع الرئيسية العاملة في الولايات المتحدة.

وتُمكن ميزة جديدة تقوم على تكنولوجيا الرادار المستخدمين من تصفح الأغاني أو إصدار أوامر أخرى عن طريق التلويح باليد فوق الشاشة.

والهواتف مزودة بعدسات مقربة للتصوير من مسافات بعيدة وبرمجيات محسنة لالتقاط الصور الليلية. وجرى تعميق دمج مساعد غوغل الرقمي في الجهاز لتسريع زمن الاستجابة.