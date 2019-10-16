تجري الأشغال حاليا على المستوى الوطني لإنجاز 13 وحدة لتصنيع أجهزة وأعضاء المعاقين الاصطناعية ولواحقها، حسب ما أكده أمس الثلاثاء بباتنة المدير المركزي للتوزيع والتسويق بالديوان الوطني لأعضاء المعاقين الاصطناعية ولواحقها (أوناف) محمد لونيس.

وأوضح ذات المسؤول لوكالة الأنباء الجزائرية، على هامش إشرافه بمقر الوكالة الولائية للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء بباتنة على افتتاح اليومين الإعلاميين حول الخدمات التي يقدمها الديوان للأشخاص ذوي الإعاقة بالمنطقة أن هذه المشاريع التي انطلقت بها الأشغال خلال سنة 2014 ستدعم القدرة الإنتاجية للديوان وهي تتضمن مرافق جديدة ستبنى كلية وأخرى سيعاد تهيئتها.

وتتوفر وحدات التصنيع هذه التي ستشكل أقطابا كبرى لتصنيع أجهزة وأعضاء المعاقين الاصطناعية ولواحقها على الشروط الملائمة ومنها الخاصة بوصول واستقبال هذه الفئة، كما أنها ستزود بعد انتهاء الأشغال بها بتجهيزات جد حديثة لتضاف إلى الـ 102 منشأة ما بين وحدة إنتاج وتوزيع تابعة للديوان عبر الوطن.

وتندرج هذه المشاريع الـ 13، يضيف لونيس، في إطار تطوير الهياكل التي تعد أحد المحاور الرئيسية الثلاثة لمخطط تنمية الديوان الوطني لأعضاء المعاقين الاصطناعية ولواحقها الذي شرع في العمل به في سنة 2012، إلى جانب إدخال منتجات جديدة وكذا التكوين المتواصل لكل تقنيي الديوان.