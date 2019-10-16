عثر منذ حوالي ساعة أعوان الحماية المدنية والدرك الوطني عن جثة ستيني اختفى بمنطقة الرحى ببلدية الغيشة بالاغواط ليلة البارحة بمجرى واد سويسي غير بعيد عن مقر البلدية.

وأفاد مصدر من المنطقة، أن الضحية وهو أب لأطفال خرج مساء أمس الثلاثاء واتجه إلى منطقة الرحى التي تبعد عن مقر البلدية بحوالي 3 كلم في سيارته لتفقد بقراته، وبعد أن استبطأته عائلته خاصة بعد تساقط الأمطار تم تبليغ مختلف المصالح التي شرعت في البحث عنه رفقة مجموعة من سكان البلدية حيث عثروا على السيارة وبعض أغراضه واستمر البحث إلى غاية صباح اليوم أين تم العثور عن جثته .