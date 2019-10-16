يواصل الناخب الوطني نحت اسمه بحروف من ذهب في سجل تاريخ الكرة الجزائرية، بعد أن حقق في ظرف وجيز ما عجز عنه العشرات من قبله.

في ليلة باردة في شمال فرنسا، حول آلاف الأنصار الأجواء الى دفئ الصحراء بمساندتهم طوال أطوار المقابلة التي حولوها بحماسهم من ودية إلى شبه نهائي كأس العالم.

الأجواء على أرضية ملعب بيار موروا بليل الرائعة كانت بنفس الحماس، رفاق المبدع رياض محرز أدوا النشيد الوطني بنفس الحماس كما كان عليه الحال في القاهرة.

أما على أرضية الميدان اندهش الكولومبيون باندفاع محاربي الصحراء وأدائهم البطولي الرافض للانهزام.

"الغرينتا" التي انبهرنا بها لدى لاعبينا في القاهرة أيام كأس أمم إفريقيا لا تزال على حالها بل استقوت وأصبحت "ماركة مسجلة"، ما ينذر أن بلماضي كان حريصا على شيء هو الوصول إلى القمة وهو الآن يحرص أكثر للبقاء فيها.

فغالبا ما تكون الفترة التي تلي تحقيق لقب هام محفوفة بالمخاطر من بينها الغرور والاسترخاء لكن بلماضي باحترافيته وبشراهته للألقاب والسير نحو الأحسن أبقى على نفس الروح لدى أشباله.

بلماضي يحقق الإجماع حاليا ولا يتفوق عليه أحد في كل القطاعات، ولم يكن ليصل لهذا بشيء آخر غير العمل والكد والكفاءة التي جعلت منتخب كان في الحضيض يتحول إلى بطل إفريقيا وقاهر الكبار في ظرف سنة فقط.

"الخبر" عبر صحفتها في فايسبوك، سهرة أمس بعد نهاية اللقاء، طلبت من القراء توجيه كلمة للناخب الوطني فكان شبه إجماع على أنه "الرجل المناسب في المكان المناسب"، قول صواب إلى أبعد الحدود. واليوم يمكن القول أن بلماضي خير دليل على أنه يوم يسند الأمر لأهله فانتظر النتائج لا محالة.