اعتبر وزير الأشغال العمومية والنقل، مصطفى كورابة، بالجزائر، أن استلام آلة عملاقة من الجيل الأخير متخصصة في حفر الأنفاق من شأنها تسريع وتيرة الأشغال المتعلقة بتوسعة خط مترو الجزائر.

خلال زيارته رفقة والي ولاية الجزائر، عبد الخالق صيودة إلى بعض المشاريع المتعلقة بتوسعة خط مترو الجزائر، أوضح الوزير أن اقتناء هذه الآلة الضخمة، التي تمتد على طول 104 متر وقطر 10 متر ومزودة بآخر التقنيات المعتمدة في مجال الحفر وضخ الخرسانة المسلحة، ستسمح بالحفر يوميا مسافة تتراوح ما بين 16 إلى 24 متر.

تابع الوزير يقول، أنه وبفضل هذا العتاد المتطور ستستمر أشغال توسعة المترو على خط الناحية الشرقية الممتد على طول 9,5 كلم باتجاه مطار الجزائر الدولي بوتيرة جيدة، وبالتالي استلامه في الآجال المحددة، أي مع نهاية 2023.

استطرد كورابة "هذه الآلة الجديدة ستنطلق في الخدمة مع نهاية أكتوبر الجاري في الشطر الممتد من واد السمار إلى مطار الجزائر، حيث تم تحديد آجال سنة واحدة للانتهاء من أشغال الحفر على هذا الخط.

وأضاف الوزير قائلا: "اقتناء هذه الآلة يعتبر الأول من نوعه على مستوى القطر الوطني"، مشيرا أنه وإلى يومنا هذا لا يزال العمل بواسطة آلات حفر صغيرة بمعدل حفر يومي متواضع". لكن، "اقتناء هذه الآلة من طرف المجمع العمومي المتخصص في الإنشاءات الكبرى "كوسيدار" سيعطي دفعا قويا لاستكمال المشاريع وتسليمها في أجالها المحددة.