كشف مصدر مسؤول بشركة سوناطراك بحاسي مسعود، عن إصابة أكثر من 190 عامل بمختلف التخصصات بحر الأسبوع الجاري، بزكام حاد انتشر عن طريق العدوى مخلفا متاعب صحية لدى المصابين تمثلت في الحمى وكذا وهن والتهاب في اللوزتين .

ونفى المصدر ذاته، ما تم الترويج له عن وجود تسمم غذائي قائلا : " المصابون تم فحصهم وعلاجهم على مستوى العيادة الطبية المتواجدة بقاعدة الحياة 24 فيفري، أين تم حقن جميع المرضى ومنحهم أدوية مضادة للالتهاب، وغادروا العيادة باتجاه مواقع عملهم".

وبحسب المصدر ذاته، فإن الطاقم الطبي بالمرفق الطبي سخر كافة الإمكانيات المتاحة لعلاج المصابين والذي فاق عددهم 190 عامل أصيبوا بزكام حاد، مفندا أن تكون الحالة المرضية المسجلة لها علاقة بتسمم غذائي.

وخلفت الحادثة فور وقوعها منتصف الأسبوع، حالة استنفار لدى مسؤولي شركة سوناطراك، أين سارعت الإدارة بالتنسيق مع نقابة المؤسسة، إلى مواجهة الحالة الطارئة عن طريق استنفار كافة الأطقم الطبية لاحتواء الوضع، وقال عبد المالك الداوي الأمين العام للمجلس النقابي لشركة سوناطراك بحاسي مسعود في السياق ذاته، أنه "تم التحكم في الوضعية عقب التنسيق مع كافة المصالح المختصة، مؤكدا أن المؤسسة تتوفر على كامل الإمكانيات التي تسمح لها بمواجهة أي طارئ مهما كان نوعه".