أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي أمس الثلاثاء، عنصري دعم للجماعات الإرهابية بولاية الشلف، فيما ضبطت مفارز أخرى تجهيزات التنقيب عن المعادن وحجز مخدرات وإحباط محاولات هجرة غير شرعية.

وجاء في بيان لوزارة الدفاع الوطني نشرته اليوم الأربعاء، أن مفرزة للجيش الوطني الشعبي، أوقفت يوم 15 أكتوبر 2019، عنصري (02) دعم للجماعات الإرهابية بالشلف، فيما كشفت ودمرت مفارز أخرى إثر عمليات بحث وتفتيش متفرقة بكل من باتنة والمدية، قنبلة (01) تقليدية الصنع وثلاثة (03) مخابئ للإرهابيين تحتوي على أغراض مختلفة.



وفي إطار محاربة الجريمة المنظمة ، يضيف ذات المصدر، ضبطت مفارز للجيش الوطني الشعبي بكل من تمنراست وبرج باجي مختار، ستة (06) مولدات كهربائية وأربع (04) مطارق ضغط، بالإضافة إلى (300) غرام من الديناميت و(248) غرام من الكيف المعالج، في حين أوقفت مفرزة أخرى بالتنسيق مع مصالح الأمن الوطني بأم البواقي، تاجري (02) مخدرات بحوزتهما (3000) قرص مهلوس. كما أوقف عناصر الدرك الوطني، ببشار، ثلاثة (03) أشخاص وحجزوا (26064) وحدة من مادة التبغ وشاحنتين (02.



من جهة أخرى، أحبط حرس السواحل محاولة هجرة غير شرعية لـ (06) أشخاص كانوا على متن قارب تقليدي الصنع بجيجل، فيما تم توقيف (18) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تلمسان وعنابة.