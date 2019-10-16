سيمثل "عما قريب" رئيس المجلس الشعبي لبلدية عين الباردة بولاية عنابة أمام الجهات القضائية بمحكمة عنابة بشأن قضية تتعلق بالفساد، حسبما أكده اليوم الأربعاء مصدر قضائي لوكالة الأنباء الجزائرية.

ويتابع رئيس المجلس الشعبي لبلدية عين الباردة في هذه القضية بتهم " تبديد أموال عمومية وإعطاء امتيازات غير مبررة بالإضافة إلى سوء استغلال الوظيفة". ويوجد حاليا ملف هذه القضية على مستوى قاضي التحقيق لدى محكمة عنابة.

و كانت "وأج" قد نقلت عن مصدر قضائي أمس الثلاثاء أنه تم وضع رئيس بلدية عين الباردة (عنابة) تحت الرقابة القضائية بعد متابعته في قضايا تتعلق بالفساد. واتضح بعد ذلك أن المعلومة غير صحيحة.