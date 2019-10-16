انتقل إلى جوار ربه المجاهد عمار أكلي دريس، أحد مساعدي كريم بلقاسم على رأس جيش التحرير الوطني بمنطقة القبائل، اليوم الأربعاء بقرية أيت حسان ببلدية حسناوة (تيزي وزو) عن عمر ناهز 92 سنة، حسبما علم لدى أفراد عائلته.

و عرف الفقيد الذي التحق بحزب الشعب الجزائري في سنة 1943، سجون الاستعمار حيث تم اعتقاله في العديد من المرات لاسيما في 29 مارس 1954 عشية اندلاع حرب التحرير الوطنية.

و كان عمار أكلي مسؤولا سياسيا في حزب الشعب الجزائري بمنطقة القبائل.

و بفضل التزامه بالقضية الوطنية، فقد كان وراء التحاق أبرز المناضلين الوطنيين المولودين بمنطقته، بالمنظمة الخاصة بمجرد تأسيسها.

و كرس هذا الفقيد الذي ولد يوم 21 أكتوبر 1927 كل حياته للتحضير للكفاح المسلح بمنطقته.

و قد تقلد عدة مناصب مسؤولية لمساعدة القائد الأول للولاية الثالثة التاريخية في العديد من المهام.

كما تم إرساله إلى الجزائر العاصمة ليدعم عبان رمضان في مهامه لفترة قصيرة ( من مارس إلى جويلية 1955) قبل أن يلتحق بجبال في منطقة بوفاريك ثم بوعرفة قبل استدعائه من طرف كريم بلقاسم إلى الولاية الثالثة.

و قد نشر الراحل مذكراته تحت عنوان "حياة و مذكرات مناضل" في 2017 .(