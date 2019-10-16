نصبت الاتحادية الجزائرية للسباحة، عبد الحميد تجاديت، كمدير فني وطني جديد، خلفا لكمال خمري المُستقيل من منصبه، حسب ما علم من الهيئة الفيدرالية.

وأكد تجاديت في حديث مع وكالة الأنباء الجزائرية أنه استلم مهامه بصفة رسمية لقيادة المديرية الفنية الوطنية، قائلا: "انطلقت في العمل كمدير فني بالنيابة قبل أن يتم ترسيمي كمدير فني كامل الصلاحيات من قِبل المكتب الفيدرالي".

واعتبر التقني الذي كان يشغل منصب مدير المواهب الشابة بالاتحادية، أنه سيواصل عمله الجديد في إطار برنامج واستراتيجية الهيئة الفيدرالية. "من خلال مهامي كمسؤول عن المواهب الشابة، كنت أشتغل بمعية المديرية الفنية، ولهذا أظن أن الأمور ستسير بطريقة سلِسة لتطبيق البرنامج السنوي وبلوغ الأهداف المسطرة"، أضاف المتحدث.

وأفاد التقني أن البداية كانت بإجراء المُجمع الفني للموسم الجديد 2019-2020 بالجزائر، "بحضور جميع الأوفياء والأندية المتعودة على هذا الموعد التقني السنوي، فضلا عن المدربين الوطنيين الخمسة"، متابعا : "قدمنا خطة العمل التي تتضمن نشاطات ومواعيد الموسم الرياضي الجديد محليا ودوليا. وتميزت الأشغال بنقاش مثمر وتبادل للآراء والمقترحات في انتظار المصادقة عليه من طرف المكتب الفيدرالي".

وبخصوص المنافسات على المستوى الوطني، أكد تجاديت أن مديريته ستحافظ على جميع المنافسات والبطولات المعتادة والتي ستنطلق نهاية شهر نوفمبر بالبطولة الوطنية المفتوحة بين الأندية بالعاصمة.

أما على المستوى الدولي، فقد كشف المدير الفني الوطني أن هيئته تعتزم "تحقيق مشاركة جيدة في البطولة الإفريقية المفتوحة للسباحة المقررة شهر أفريل 2019 بجنوب إفريقيا، فضلا عن تأهيل أكبر عدد ممكن من سباحينا للمشاركة في الألعاب الأولمبية-2020 بطوكيو".