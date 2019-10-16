أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأربعاء، عن قبول أزيد من 84 ألف مترشح للمشاركة في مسابقة الدكتوراه التي ستجري في الفترة من 19 أكتوبر إلى غاية 9 نوفمبر 2019.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن معالجة الترشيحات من طرف فرق التكوين بالمؤسسات الجامعية أسفرت عن "قبول 593 84 مترشح من بين 224 130 طالب ترشح للمشاركة في مسابقة الدكتوراه، سيجتازون المسابقة في الفترة من 19 أكتوبر إلى غاية 9 نوفمبر 2019، تم نشر أسمائهم عبر بوابة (بروغرس)".

وأوضحت الوزارة أن المترشحين تم ترتيبهم حسب فئة الماستر التي ينتمون إليها والموزعة على 5 فئات.

وقد تم تجنيد "أكثر من 6400 أستاذ باحث من مصف الأستاذية باعتبارهم أعضاء لجان التكوين في الدكتوراه لدراسة ملفات طلبات الترشح تابعين لمختلف المؤسسات الجامعية".