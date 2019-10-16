قرر رجل الإعلام والأعمال الملاحق قضائياً نبيل القروي عدم تقديم طعن في نتائج الانتخابات الرئاسية التي هُزم فيها أمام منافسه أستاذ القانون الدستوري قيس سعيّد الذي من المنتظر أن يؤدي القسم نهاية الشهر الحالي.

وقالت سميرة الشواشي الناطقة الرسمية باسم حزب القروي "قلب تونس" إن "الحزب ونبيل القروي لن يقدما طعناً في نتائج الانتخابات الرئاسية، لا يمكن إلا الانحناء لإرادة الشعب".

وبات قيس سعيّد، أستاذ القانون رئيساً لتونس بـ72.71% من الأصوات، بحسب النتائج الرسمية التي أعلنت الاثنين. وجمع القروي من ناحيته 27.29% من الأصوات.

وتنتهي مهل تقديم الطعون، الأربعاء، وعندها تراسل هيئة الانتخابات رئيس مجلس النواب تُعلمه بالنتائج النهائية.

ويدعو حينها رئيس البرلمان أعضاء مجلس النواب للاجتماع وتحديد موعد لجلسة يؤدي فيها الرئيس القسم الدستوري في مهلة لا تتجاوز 10 أيام.