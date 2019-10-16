يرتقب أن يتم التوقيع خلال الأسبوع المقبل على اتفاقية بين الجزائر وتركيا من أجل فتح أول مدرسة تركية خاصة بالجزائر، حسبما أفاد به اليوم الأربعاء بالأغواط مسؤول بإدارة وقف المعارف التابعة للحكومة التركية.

وأفاد الدكتور مصطفى كوكسو عضو بإدارة وقف المعارف المسؤولة عن إدارة وتسيير المداس الخاصة التركية بالخارج على هامش اختتام الملتقى الدولي"السياسة العثمانية بين المجال البحري والصحراوي بالمنطقة المغاربية في العصر الحديث من الفترة الممتدة من1518 إلى1918 " بأنه "يرتقب أن يتم الأسبوع المقبل بالجزائر العاصمة التوقيع على اتفاقية بين الجزائر وتركيا من أجل إنشاء هذه المدرسة التركية التي تعد الأولى من نوعها بالجزائر والتي يتوقع أن يتم افتتاحها خلال الموسم الدراسي 2020 / 2021 ".

وسيعتمد "هذا الصرح التعليمي الممول من طرف الحكومة التركية في برامجه ومقرراته التعليمية على البرنامج الوطني الجزائري المعمول به من طرف وزارة التربية الوطنية" يقول ذات المسؤول التركي .

وأضاف أن هذه المدرسة "التي ستضم الأطوار التعليمية الثلاثة (إبتدائي ومتوسط وثانوي ) سيضمن تأطيرها أستاذة جزائريون، والتدريس بها سيكون باللغة العربية كما سيتم بها فتح أقسام اختيارية للراغبين في تعلم اللغة التركية بتأطير أساتذة أتراك".

ويأتي هذا المشروع العلمي -وفقا للمتحدث- "تماشيا وعلاقات الصداقة المتميزة بين الجزائر وتركيا والتي تعرف تطورا مستمرا" لافتا إلى أنه " سيتم في مرحلة لاحقة افتتاح مدارس تركية خاصة أخرى عبر عدد من الولايات الجزائرية الأخرى".

و"ستمكن هذه المدرسة الخاصة التركية الدارسين بها من الحصول على تكوين نوعي في الأطوار التعليمية الثلاثة ي كما ستفتح لهم الآفاق مستقبلا لمواصلة مسارهم في التعليم العالي بالجامعات التركية في إطار المنح الجامعية الممنوحة سنويا من طرف تركيا للطلبة الجزائريين لمزاولة تكوينهم بمختلف جامعاتها"، استنادا لذات المصدر.

للإشارة فإن عدد المدارس التركية الخاصة بالخارج والتابعة لإدارة وقف المعارف يفوق عددها 300 مدرسة عبر أكثر من 30 دولة فيما يتجاوز عدد المتمدرسين بها ما يزيد عن 36 ألف متمدرسا، وفقا لذات المتحدث.