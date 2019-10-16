أعلنت، اليوم، سلطات ولاية تيارت عن توقيف نشاط وحدة إنتاج المياه المعروفة بـ "لجدار" بصفة مؤقتة تحفظيا، لعدم مطابقتها من الناحية الميكروبيولوجية للمعايير المعمول بها.

وأفاد بيان مصالح الولاية الذي تلقى مكتب "الخبر" نسخة منه، أن قرار الغلق المؤقت، جاء عقب حجز الحصتين رقمي 268 و 275 المنتجتين بتاريخ 25 سبتمبر و 2 أكتوبر 2019، من منبع المياه الواقع ببلدية توسنينة والمعروفة تجاريا بـ "لجدار" نسبة لـ "أهرامات الجزائر" الواقعة على مقربة من توسنينة و المستغلة من طرف مستثمر خاص، و أشار البيان أن توقيف نشاط الوحدة "إلى غاية التأكد مخبريا من سلامة هاته المادة".