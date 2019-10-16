أعلنت، اليوم، سلطات ولاية تيارت عن توقيف نشاط وحدة إنتاج المياه المعروفة بـ "لجدار" بصفة مؤقتة تحفظيا، لعدم مطابقتها من الناحية الميكروبيولوجية للمعايير المعمول بها.

و أفاد بيان مصالح الولاية الذي تلقى مكتب "الخبر" نسخة منه، أن قرار الغلق المؤقت، جاء عقب حجز الحصتين رقمي 268 و 275 المنتجتين بتاريخي 25 سبتمبر و 2 أكتوبر 2019، من منبع المياه الواقع ببلدية توسنينة و المعروفة تجاريا بـ "لجدار" نسبة لـ "أهرامات الجزائر" الواقعة على مقربة من توسنينة و المستغلة من طرف مستثمر خاص، و أشار البيان أن توقيف نشاط الوحدة "إلى غاية التأكد مخبريا من سلامة هاته المادة".