بمبادرة من الجمعية وموافقة الفدرالية الجزائرية لكرة القدم، استقبل الناخب الوطني، جمال بلماضي، وعناصر المنتخب، قبل سفرية ليل الفرنسية، بمركز سيدي موسى، مجموعة من حوالي 20 طفلا من الأيتام، بإشراف الدكتور عبد الحكيم بورنان، عضو المكتب الوطني لجمعية “جزائر الخير”، حيث قدم درع الجمعية التكريمي لجمال بلماضي نظير نجاحاته في تطوير أداء الفريق الوطني وإدخاله الفرحة على قلوب ملايين الجزائريين، كما كانت هذه المبادرة هادفة إلى تقديم الشكر والعرفان للمدرب وأعضاء الفريق على مواقفهم ومبادراتهم الإنسانية لصالح المحرومين والفقراء. الأطفال اليتامى، الذين سعدوا باللقاء، شجعوا لاعبي المنتخب، ودعوا الله أن يفوز “الخضر” على منتخب كولومبيا، وهو ما حدث ليلة أول أمس.



